Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич прибыла в сектор Газа, чтобы способствовать усилиям по облегчению тяжелой гуманитарной ситуации.

Об этом сообщила женевская штаб-квартира МККК.

«Цель моего визита — способствовать усилиям по облегчению отчаянной гуманитарной ситуации», — отметила Сполярич в распространенном в Женеве заявлении. Она подчеркнула, что во время поездки выразит «глубокую обеспокоенность тяжелым положением мирных жителей» и подтвердит готовность МККК «сделать все возможное, чтобы облегчить их страдания».

Сполярич встретится с сотрудниками Красного Креста и посетит Европейскую больницу Газы, где работают врачи МККК. В женевской штаб-квартире пояснили, что ее визит будет состоять «из нескольких этапов» и что «в ближайшие недели» она, как ожидается, посетит Израиль.