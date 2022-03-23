Литва в 2022 году отправит Украине военную амуницию на сумму не менее 10 млн евро, сообщил президент республики Гитанас Науседа, слова которого приводит ТАСС.

«Продолжим предоставление военной помощи Украине. На это в текущем году будет выделено не менее 10 млн евро», — сказал литовский лидер.

Он также упомянул помощь, которую Вильнюс уже оказал Киеву: приборы ночного видения и техника для противодействия беспилотным летательным аппаратам.

«От партнеров мы получаем список конкретных потребностей», — сказал Науседа.

Литва оказывает военную помощь Украине с 2014 года. Она первой из стран НАТО официально признала, что поставила Киеву «элементы вооружения», не уточнив, что имелось в виду.