Президент Латвии Эгилс Левитс поддержал идею создания специального трибунала по расследованию действий России в Украине. Выступая в воскресенье, 13 ноября, на торжественной церемонии в бундестаге по случаю Всенародного дня скорби, он призвал мировое сообщество расследовать и провести юридическую оценку российской военной агрессии против Украины.

Левитс назвал «пробелом в международном праве» тот факт, что расследование вторжения РФ в Украину до сих пор не входит в компетенцию какого-либо международного суда. По словам Левитса, создание спецтрибунала с юридической точки зрения возможно, для этого необходима лишь политическая воля.

Он предложил создать правовые возможности для того, чтобы направить на восстановление Украины замороженные странами Запада российские активы. Это было бы лишь очевидным проявлением элементарной справедливости, подчеркнул президент Латвии. Европе следует должным образом инвестировать в свою оборону и проявлять солидарность с теми, кто борется за демократию и европейские ценности, заявил он в речи на немецком языке. (DW)