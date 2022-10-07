Президент Кыргызстана Садыр Жапаров не сможет приехать в Санкт-Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран — членов Содружества независимых государств (СНГ), передает РИА «Новости». По информации агентства, пресс-секретарь главы республики Эрбол Султанбаев объяснил данное решение насыщенным графиком политика.

«Ввиду рабочего графика президент Жапаров не примет участие в неформальном саммите СНГ в Санкт-Петербурге», — добавил представитель президента Киргизии.

Как указал Султанбаев, кыргызская сторона отправит на саммит СНГ своего представителя, чтобы передать поздравления Жапарова по случаю юбилея президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы Кыргызстана, в Санкт-Петербург поедет госсекретарь Суйунбек Касмамбетов.

Отметим, что неформальная встреча лидеров стран СНГ в Санкт-Петербурге приурочена к 7 октября, дню рождения Путина.