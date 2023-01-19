Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев своим указом распустил мажилис (нижняя палата) парламента страны и назначил внеочередные выборы депутатов на 19 марта 2023 года. Изначально парламентские выборы в Казахстане должны были пройти в 2025 году. Распущены и региональные маслихаты.

В заявлении, опубликованном на сайте президента Казахстана, говорится, что проведение внеочередных выборов необходимо в рамках конституционной реформы, которая была поддержана гражданами страны на референдуме 5 июня 2022 года.

Теперь 70% депутатов мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% — по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут выборы в маслихаты областей и крупных. А на выборах в маслихаты районов и городов областного значения граждане будут голосовать только за кандидатов по одномандатным округам, заявил Токаев.

Дату выборов депутатов местных советов определит Центральная избирательная комиссия Казахстана. (svoboda.org)