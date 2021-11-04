Президент Ирана Эбрахим Раиси поблагодарил Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) за предотвращение попытки захвата груза иранской нефти со стороны ВС США. Об этом сообщает в четверг агентство Tasnim.

«Действия КСИР по возвращению иранского танкера заслуживают признательности и благодарности», — заявил он.

В среду иранская телерадиовещательная корпорация IRIB сообщила, что силы КСИР предотвратили попытку перехватить нефтяной груз на борту танкера исламской республики со стороны ВС США в Оманском заливе. В сообщении отмечалось, что американские силы остановили иранский танкер и попытались переправить находившуюся на его борту нефть на другое судно. При этом ВМС КСИР помешали им и сумели вернуть груз с нефтью иранской стороне.

В свою очередь агентство Associated Press сообщило со ссылкой на источники в американской администрации, что силы КСИР 24 октября захватили в Оманском заливе судно MV Sothys, следовавшее под флагом Вьетнама. AP, исходя из данных портала отслеживания судов MarineTraffic, указывает, что MV Sothys по состоянию на минувший вторник находилось в иранском порту Бендер-Аббас. (ТАСС)