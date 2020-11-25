Ильхам Алиев: Уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыван

В Кельбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное заселение. Там незаконно были расселены люди как из самой Армении, так и из зарубежных стран. А это — военное преступление и считается таковым согласно Женевской конвенции.

Об этом 25 ноября заявил Президент АР, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев, обращаясь к азербайджанскому народу.

«Мы привлечем врага к ответственности. Он ответит за все военные преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдаме, я не нашел ни одного уцелевшего здания, так же и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось племя дикарей.

Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по их восстановлению. Эти планы уже реализуются, начинают претворяться в жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось строительство новой дороги в Шушу.

В советское время в Шушу вела одна дорога — из Агдама в Ханкенди. Теперь мы строим новую из Физулинского района. Она пройдет по территории Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было сделано в скором времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы. Там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную дорогу.

В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику. Предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые будут там жить, эта дорога должна быть обязательно. То есть вся эта деятельность будет осуществляться планомерно. Граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе.

Хочу сказать еще раз: прежде всего весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. После этого — судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем — дороги.

Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который был туда проложен. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага», — сказал глава государства.