Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу — ОБНОВЛЕНО

12:02
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша заложил фундамент дороги Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.
Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана — Шушу.
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11:49
Сегодня утром президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выехали в освобожденный от оккупации город Шуша.
В связи с этим М. Алиева поделилась видео на своей официальной странице в Instagram.