Президент Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева отправились в Шушу — ОБНОВЛЕНО

12:02

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на 27-м километре автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша заложил фундамент дороги Физули-Шуша, а также аэропорта в Физулинском районе.

Затем Президент Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева посетили освобожденную от оккупации культурную столицу Азербайджана — Шушу.

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11:49

Сегодня утром президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева выехали в освобожденный от оккупации город Шуша.

В связи с этим М. Алиева поделилась видео на своей официальной странице в Instagram.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

| 2021-01-15T12:01:28+04:00 15 января 2021, 12:03|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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