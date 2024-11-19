Тысяча дней с начала полномасштабного вторжения России в Украину исполнилось сегодня — президент Грузии опубликовала видеообращение к украинскому народу:

«1000 дней вы, украинские друзья, боретесь за защиту своей страны, за защиту своей независимости, за защиту своей свободы. Вы боретесь от нашего имени, от имени европейцев, от имени всех, кто хочет защитить свою свободу от российского империализма, российского порабощения, аннексии и контроля над территориями других соседей.

Эта ваша борьба, дорогие украинские друзья, никогда не будет забыта», — заявила президент.

Зурабишвили также отметила, что «может быть совпадением, но отнюдь, нет — то, что сегодня в оккупированной Абхазии наши сограждане выступают против очередной попытки России предпринять новые шаги по аннексии Абхазии».

«Это (попытки России — ред.) не будут иметь успех нигде, где люди защищают свободу и независимость. Они это преодолеют», — сказала Зурабишвили. («Новости-Грузия»)