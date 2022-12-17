Президент Грузии Саломе Зурабишвили высказала мнение, что бывший глава республики Михаил Саакашвили является главной причиной поляризации в грузинском обществе и политике. Ее слова на новогоднем приеме для аккредитованного в Грузии дипломатического корпуса передает ТАСС.

Зурабишвили заявила, что стремление населения Грузии наглядно — люди хотят «покончить с поляризацией» и желают видеть новые политические «силы, фигуры и перспективы».

«На данном этапе эту волю не демонстрируют ни власти, ни оппозиция. Они по-прежнему держатся за свои кресла и партийные задачи. Одной и главных причин, способствующих поляризации, является вопрос, связанный с бывшим президентом», — сказала глава Грузии.

Зурабишвили также добавила, что для репутации и стабильности страны важно дождаться судебного процесса, назначенного на 22 декабря по делу об освобождении Саакашвили по состоянию здоровья.