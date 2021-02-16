Президент Филиппин обвинил США в превращении города Субик-бей в военную базу

Соединенные Штаты постепенно превращают город Субик-бей в свою военную базу на Филиппинах. Об этом, как сообщила во вторник газета Manila Bulletin, заявил президент Филиппин Родриго Дутерте.

Он подверг критике вице-президента Лени Робредо, которая, по его словам, проявляет невежество в международных делах и не реагирует на «многочисленные обиды», причиненные США Филиппинам.

«Вы не знаете о предшествующих случаях или о прецедентах, когда американцы явно строят аванпост, — цитирует газета президента. — Вы знаете о большом количестве складов, на которых Америка разместила свое оружие на Филиппинах? Вы знаете, что они постепенно превращают Субик-бей в американскую базу? Я знаю об этом, потому что мне докладывают и потому что я получил оценку ситуации от ВС Филиппин».

США располагали военной базой в Субик-бей с 1898 по 1992 год. Она числилась среди опорных пунктов Пентагона в регионе. В 1992 году американские военные были полностью выведены оттуда после народной революции, которая свергла проамериканский режим диктатора Фердинанда Маркоса. С тех пор там была создана экономическая зона, активно развивался туризм. В 2014 году, при предшественнике Дутерте, США подписали с Филиппинами новый договор, позволяющий Пентагону в течение 10 лет размещать «на временной и ротационной основе» свои военные самолеты и корабли на Филиппинах. (ТАСС)