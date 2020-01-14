Президент Эстонии разочаровалась в России

После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала она.

Кроме того, Кальюлайд отметила, что власти Эстонии «разделяют общую оценку стран НАТО о том, что Россия — непредсказуемая страна», и раскритиковала политику Москвы по отношению к соседним постсоветским республикам. (РИА Новости)