Президент Эстонии разочаровалась в России

После распада Советского Союза жители Эстонии надеялись на изменения в России, однако эти надежды не сбылись, заявила в интервью газете «Frankfurter Allgemeine Zeitung» президент прибалтийской республики Керсти Кальюлайд.

«Когда Россия признала независимость Эстонии при Борисе Ельцине, многие эстонцы надеялись, что Россия тоже станет свободным и демократическим государством. К сожалению, все сложилось не так», — сказала она.

Кроме того, Кальюлайд отметила, что власти Эстонии «разделяют общую оценку стран НАТО о том, что Россия — непредсказуемая страна», и раскритиковала политику Москвы по отношению к соседним постсоветским республикам. (РИА Новости)

| 2020-01-14T20:18:37+00:00 14 января 2020, 23:37|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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