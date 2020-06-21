Президент Эрдоган раскритиковал политику европейских стран в сфере миграции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал отложить в сторону предубеждения, связанные с беженцами, и оценить тот вклад, которые мигранты вносят в развитие стран и общин, в которые прибывают. Об этом глава государства заявил выступая в видеорежиме на церемонии закрытия Международного фестиваля миграционных фильмов.

Президент Эрдоган отметил, что антигуманные действия, которые происходили в прошлом году на турецко-греческой границе, являются наглядным примером отношения западных стран к беженцам.

По его словам, беженцы, которым удалось попасть в Европу, стали жертвами расистской, дискриминационной и враждебной политики.

«О судьбе 10 тысыч сирийских детей, нашедших приют в Европе, до сих пор ничего неизвестно»,-добавил турецкий лидер.

Президент Эрдоган напомнил, что за последение 8 лет пытаясь добраться до Европы в Средиземном море погибли 25 тысяч беженцев, большинство из которых женщины и дети.

Глава государства констатировал также, что обещания, данные Евросоюзом Турции относительно поддержки беженцев, не были выполнены и Анкара вынуждена была в одиночку нести бремя неконтролируемой миграции.

«Страны, обладющие намного более широкими возможностями, чем Турция, ввели десятки квот для мигрантов, тогда как мы распростерли для беженцев объятия, не задумываясь об их расе, религии, языке и этническом происхождении», — заявил президент Эрдоган.