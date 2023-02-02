Новоизбранный президент Чехии Петр Павел сделал революционное заявление в отношении Украины. Он считает, что Киев должен получить все вооружение, кроме ядерного.

«Что касается обычных вооружений, то я действительно не вижу причин для каких-либо ограничений. Украина не может бороться с таким сильным противником без бронированных технологий, беспилотных летательных аппаратов, артиллерии и ракет большой дальности, но, возможно, и без сверхзвуковых самолетов», — заявил политик в комментарии France 24.

При этом он указал, что некоторые страны придерживаются сдержанной позиции по вопросу военной помощи Украине, но союзникам необходима единая позиция.

«Мы должны предоставить Украине все средства, чтобы помочь ей вытеснить российскую армию. Важно демонстрировать постоянную поддержку Украины, подчеркивать все хорошее и желание продолжать нашу инициативу», — подытожил Павел. (УНИАН)