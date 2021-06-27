Президент Чехии Милош Земан сообщил, что, как и ранее, придерживается нескольких версий взрывов на складах с оружием во Врбетице.

Об этом глава государства рассказал в эфире телеканалу CNN Prima NEWS.

По словам Земана, надо установить вероятность того, что взрывы на военных складах во Врбетице произошли из-за неумелого обращения с хранившимися там боеприпасами.

Президент не исключает, что версия с причастностью России к взрывам «может быть правдива». «Я лишь ставлю под сомнение, что она — единственная», — уточнил он.

Земан назвал три возможных причины взрывов.

«Первый довод, что расследование тех двух взрывов привело к заключению — а это первая версия расследования — что это произошло в результате непрофессиональной манипуляции при разгрузке того вооружения или того, что там взорвалось. Вторая версия, версия главы минюста Марии Бенешовой, что те взрывы должны были прикрыть недостачу (хранившегося оружия). И, наконец, третья версия, версия юриста фирмы Imex (арендатора взорванных складов), который говорил о том, что второй взрыв должен был прикрыть воровство оружия», — подчеркнул он.

В свою очередь премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что к происшествию во Врбетице причастны российские спецслужбы.

«Мы убеждены, что это было акцией российских шпионов. Если кто-то говорит что-то другое, то это нехорошо», — заключил чешский премьер.

Предполагается, что Бабиш обсудит с президентом Земаном расхождения во взглядах относительно версий случившегося во Врбетице в понедельник, 28 июня.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. (Газета.Ру)