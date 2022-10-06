Значительная часть соглашения уже согласована, а остальные вопросы не имеют столь принципиального характера.

Как сообщает АПА, об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в Праге.

«Значительная часть соглашения уже согласована, а остальные вопросы не имеют столь принципиального характера. Появились новые возможности для сотрудничества в транспортной сфере. Потому что географическое положение Азербайджана, современная транспортная инфраструктура — транспортные коридоры Восток-Запад, Север-Юг — очень важны и для Европы», — отметил Президент Азербайджана.