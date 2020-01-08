Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с катастрофой пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших», — говорится в письме главы государства.