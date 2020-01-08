Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования украинскому коллеге

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Украины Владимиру Зеленскому в связи с катастрофой пассажирского самолета «Международных авиалиний Украины» в окрестностях Тегерана. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«Уважаемый господин Президент,

Глубоко опечален известием о многочисленных человеческих жертвах в результате крушения пассажирского самолета авиакомпании «Международные авиалинии Украины» близ города Тегеран.

В связи с этой трагедией от своего имени и от имени народа Азербайджана выражаю глубокие соболезнования Вам, семьям и близким погибших», — говорится в письме главы государства.

| 2020-01-08T16:19:31+00:00 8 января 2020, 20:06|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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