Президент Азербайджана: Дорога в Шушу историческая, это дорога к Победе — ВИДЕО

«Отсюда строят дорогу в Шушу. Поэтому часть поселка сносится. Дорога в Шушу проходит через этот поселок, и одна сторона сносится, чтобы проложить широкую дорогу в Шушу. Дорога в Шушу должна быть широкой. Так как дорога проходит здесь, правая, левая сторона сносится».

Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время поездки в Шушу.

Президент отметил, что этой дороги раньше не было: «Наши герои-военнослужащие прошли через эту территорию. А мы открыли эту дорогу всего за 2 месяца. В дальнейшем, конечно, эта дорога будет расширена, будет уложен асфальт, и граждане Азербайджана будут с комфортом ездить в Шушу.

Посмотрите, светит солнце, оно тоже приветствует нас, освещает нам дорогу. Мы едем в Шушу. В освобожденную Шушу. Ведется и дорожное строительство. Уверен, будет построена прекрасная дорога. Она будет одной из лучших в нашей стране. Естественно, эта дорога будет высочайшего качества. В то же время, здесь красивый пейзаж, это историческая дорога, дорога к Победе. Небо безоблачное. Солнце освещает нам дорогу».