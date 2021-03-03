Президент Армении встретился с начальником Генштаба

Президент Армении Армен Саркисян встретился сегодня с начальником Генштаба ВС Оником Гаспаряном.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Саркисян и Гаспарян коснулись напряженной ситуации, сложившейся в стране из-за последних событий. Была отмечена первостепенная важность безопасности и стабильности в стране, независимо от принимаемых в этой связи решений», — говорится в сообщении.

Напомним, политический кризис в стране еще более усугубился после того, как Генштаб ВС Армении 25 февраля потребовал отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, сказав, что политическое руководство ведет государство к опасной грани. В ответ премьер Никол Пашинян заявил о попытке переворота и направил президенту представление о снятии Гаспаряна с занимаемой должности. Согласно конституции Армении военное руководство от должности может освободить президент, но не премьер-министр. Президент Армен Сакрисян не подписал представление премьер-министра. Конституционный суд страны в течении 5 дней должен принять решение по обращению президента. Если вопрос не будет урегулирован в течении 8 дней со дня подписания Пашиняном представления о снятии Гаспаряна с занимаемой должности, то данное представление вступит в силу.