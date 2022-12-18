Президент Аргентины Альберто Фернандес не поехал в Катар на финальную встречу чемпионата мира по футболу и будет смотреть игру аргентинской сборной дома.

Об этом говорится в его обращении.

«Как и миллионы соотечественников, я буду наслаждаться финалом чемпионата мира дома. Этот фантастический момент я встречу так же, как до этого, вместе с моим народом. На поле будут лучшие из наших, а на трибунах — славные болельщики», — заявил глава государства.

Как считает Фернандес, на время матча надо воссоздать те же условия, какие были при просмотре предыдущей победной игры.