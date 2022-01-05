В 2021 году российские суды приняли решение об экстрадиции в Украину и другие страны 499 наемников, участвовавших в захвате Крымского полуострова и части Донецкой и Луганской областей. Большинство из них сразу просят политическое убежище, но получают отказ: для России это отработанный материал. Об этом пишет украинское издание OBOZREVATEL.

В статье указывается, что несмотря на то, что между Украиной и Россией нет договора об обязательной экстрадиции, однако действуют Европейская конвенция о выдаче и Конвенция о правовой помощи, а также Конвенция о правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. «Но выполняет их Россия избирательно: требует доказательств, которые по желанию не признает таковыми, и многое другое. Однако результат очевиден: российских наемников, убивавших наших военных и гражданских, экстрадируют в Украину, Узбекистан, Казахстан, Чехию и другие страны», – сообщил собеседник издания OBOZREVATEL в украинской спецслужбе.

Украинское издание указывает на то, что по данным российской Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), в 2021 году принято решение об экстрадиции из России 499 бывших «ополченцев» (в 2020 году таких было 445). Некоторые случаи становятся поводом для информационного «шума» среди наемников, однако большинство даже не освещается в РосСМИ.

Но больше всего меня заинтересовал рассказ о судьбе российских наемников, устроившихся в Крыму. Как пишет украинское издание, «заслуженных ополченцев» новая «власть» впоследствии спокойно выбрасывает на улицу. «Яркий пример – Овсеп Минасян, награжденный медалью «За возвращение Крыма», благодарностью от президента РФ Владимира Путина и почетной грамотой российского «правительства Крыма», чем он очень гордился», — указывает OBOZREVATEL. Указывается, что Минасян много лет жил в АРК, владел кафе в Гаспри. Во время «российской весны» 2014 года стал активным участником аннексии Крыма и возглавил «самооборону ЮБК», позже засветился и на Донбассе. В 2019 году Минасян обосновался в «администрации» Ялты и получил служебную квартиру, однако проработал меньше года и его решили выселить. Это вызвало настоящую истерику у «заслуженного освободителя», многочисленные обращения к власти России и суду. Но, как видим, прошлые «заслуги» оказались никому не нужны – предателей нигде не любят.

Информация о Минасяне есть и в базе розыска МВД Украины, причем указано, что он скрывается от органов досудебного расследования по подозрению в преступлениях по ч.5 ст.260 (участие в незаконных военизированных или вооруженных формированиях, что повлекло за собой тяжкие последствия), за что ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией.

Такой вот «армянский след» в российских преступлениях против Украины. Им, замечу, нет конца. Совсем недавно издание “Еркрамас”, являющееся печатным органом Союза армян России, разместило материал, который являет собой ярко выраженную пропаганду сепаратизма, неуважения к территориальной целостности Украины. Называется очень красноречиво: “Подарки Союза армян России детям из ДНР и ЛНР”.

Как видим, там не было никаких кавычек перед названиями никем не признанных, сепаратистских самообразований. Далее в тексте говорится, что “сладкая продукция компании «Метрополис» была отправлена детям ДНР и ЛНР по поручению председателя Регионального отделения САР Краснодарского края Камо Айрапетяна”. Есть в тексте и большая детализация этой провокации. “Более 3000 подарочных наборов, несомненно, подарят праздничное настроение детям Донбасса, проживающим в тяжелых условиях прифронтовой территории. Новый год станет краше и слаще для детей, члены семей которых с оружием в руках защищают свободу своей республики. Подарки получат также воспитанники детских домов и казачьих кадетских корпусов, действующих в ДНР и ЛНР”.

На эту провокацию отреагировал председатель Объединенной Диаспоры Азербайджанцев Украины Хикмет Джавадов. Он поделился на своей странице в Фейсбук постом, в котором указал, что имеет место яркий пример того, как САР и его Краснодарское отделение осуществляют действия, подпадающие, как минимум, под санкции. «Как максимум, это действия, которые можно трактовать как финансирование сепаратизма. Это преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет (УК Украины, статьи 110, 110-2)», — указал он.

Глава ОДАУ считает, что как минимум, против главы САР Ары Абрамяна и председателя Регионального отделения САР Краснодарского края Камо Айрапетяна должны быть введены персональные санкции, им должен быть запрещен въезд в Украину. А по максимуму, против них должно быть возбуждено уголовное дело. В том числе и потому, что они открыто, явно будучи уверенными в своей безнаказанности, совершили действия, подпадающие под соответствующую статью УК Украины, поддерживая сепаратизм на временно оккупированных территориях Украины.

«По хорошему, осудить такие действия САР могли бы в Союзе армян Украины, который возглавляет Вилен Шатворян и активным членом которого является экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Но они пока молчат и что-то мне подсказывает, что молчать они будут и дальше. Хотя, речь касается действий, направленных против страны, гражданами которой они являются», — констатирует Х.Джавадов. И добавить к его словам просто нечего.