18 марта в 21:10 на территории службы пограничной заставы пограничного отряда «Горадиз» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи поселка Миндживан Зангиланского района, была предотвращена контрабанда наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Об этом сообщили в понедельник в ГПС Азербайджана.

«В результате оперативных мероприятий было обнаружено и изъято 9,4 килограммов наркотических средств.

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия»,- говорится в сообщении ведомства.