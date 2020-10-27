Премьер Японии намерен следовать курсу Абэ в отношении переговоров с Россией

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга рассчитывает следовать курсу своего предшественника Синдзо Абэ в отношении переговоров с Россией о мирном договоре. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что не намерен откладывать связанные с Кунаширом, Итурупом, Шикотаном и Хабомаи проблемы до следующих поколений, а желает решить их «своими руками».

Известно, что в ходе первых телефонных переговоров 29 сентября Суга и президент России Владимир Путин договорились «продолжить разговор на основе советско-японской декларации 1956 года».

| 2020-10-27T18:53:18+04:00 27 октября 2020, 19:38|1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
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