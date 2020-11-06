Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов

Премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, выступая в парламентском комитете по бюджету, заявил о «тесном взаимодействии» с США после выборов и выразил надежду на установление стабильных отношений Вашингтона и Пекина.
«Пока что ситуация такова, что непонятно, кто из кандидатов победит, но японо-американский союз является для Японии стержнем ее внешней политики и обеспечения безопасности. Мы продолжим тесное взаимодействие с США, в этом нет изменений», — сказал премьер.
Он также подчеркнул, что «с учетом результатов президентских выборов в США установление стабильных двусторонних отношений США и Китая служат не только национальным интересам Японии, но важны с точки зрения мира и стабильности мирового сообщества».(РИА Новости)