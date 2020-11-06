Премьер Японии надеется на стабильные отношения с США после выборов

«Пока что ситуация такова, что непонятно, кто из кандидатов победит, но японо-американский союз является для Японии стержнем ее внешней политики и обеспечения безопасности. Мы продолжим тесное взаимодействие с США, в этом нет изменений», — сказал премьер.