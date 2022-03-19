Польский премьер-министр Матеуш Моравецкий предложил Евросоюзу полностью остановить торговлю с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

Моравецкий отметил, что Варшава предлагает лидерам ЕС ввести соответствующие меры в дополнение к новому пакету санкций, который может быть принят на следующем заседании Европейского совета. Премьер предложил запретить кораблям с флагами РФ входить в морские порты Евросоюза, а также ввести запрет на сухопутную торговлю.

«Это полное отключение России от торговли дополнительно заставит Россию задуматься», — сказал он.