Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, канцлеру Германии Олафу Шольцу и другим лидерам стран Евросоюза необходимо посетить Украину. С таким заявлением он выступил в интервью изданию Bild, его цитирует ТАСС.

Глава польского кабмина предложил политикам отправиться в Киев.

«Они должны смотреть в глаза женщинам и детям и помогать им сохранить свою жизнь и свою независимость», — отметил Моравецкий.