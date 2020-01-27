Премьер Нидерландов извинился за действия властей во время Холокоста

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте принес извинения еврейской общине за действия правительства страны во время Холокоста во Второй мировой войне, сообщает газета Dutch News.

Ранее сообщалось, что государственная железнодорожная компания Нидерландов NS выплатит десятки миллионов евро в качестве компенсации выжившим жертвам Холокоста, а также ближайшим родственникам погибших.

«Сейчас, когда последние выжившие все еще среди нас, я приношу сегодня извинения от имени нынешнего правительства за то, что то правительство тогда сделало», — приводит издание слова Рютте в ходе Дня памяти жертв Холокоста в Нидерландах.

Он подчеркнул, что «хотя было небольшое сопротивление в правительстве, слишком многие нидерландские чиновники выполняли то, что от них требовали оккупанты».

По данным издания, только 35 тысяч нидерландских евреев из 140 тысяч пережили Холокост.