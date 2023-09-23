Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий потребовал от президента Украины Владимира Зеленского никогда больше не оскорблять поляков. Об этом сообщает агентство PAP.

«Я хочу сказать президенту Зеленскому, чтобы он больше никогда не оскорблял поляков», — подчеркнул Моравецкий.

Он напомнил, что глава Украины произнес оскорбительные слова во время своего выступления в ООН. По словам премьер-министра, больше «поляки этого не допустят». Моравецкий отметил, что защита польского доброго имени — это «важнейшая задача» правительства республики. Он обратил внимание, что в нынешней геополитической ситуации польские власти намерены отстаивать все свои аргументы. (gazeta.ru)