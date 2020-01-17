Премьер-министр Украины решил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА «Новости».

Гончарук на своей странице в Facebook написал, что подал в отставку, «чтобы отбросить любые сомнения в… уважении и доверии к президенту». Он отметил, что считает Владимира Зеленского «образцом открытости и порядочности».

Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».

| 2020-01-17T13:00:14+00:00 17 января 2020, 14:04|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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