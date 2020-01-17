Премьер-министр Украины решил уйти в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук передал президенту страны Владимиру Зеленскому заявление об отставке с правом его внесения в парламент, сообщает РИА «Новости».

Гончарук на своей странице в Facebook написал, что подал в отставку, «чтобы отбросить любые сомнения в… уважении и доверии к президенту». Он отметил, что считает Владимира Зеленского «образцом открытости и порядочности».

Зеленский подтвердил получение заявления, оно будет рассмотрено, заявили в пресс-службе президента.

Ранее в сети была опубликована аудиозапись, на которой якобы украинский премьер выступает с критикой президента. Голос, приписываемый Гончаруку, заявляет, что у главы государства «очень примитивное понимание экономических процессов».