Россия зависит от западных IT-технологий на 75%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на конференции ЦИПР-2022.

Доля отечественных программных продуктов, которые сейчас задействованы именно на промышленных предприятиях, невелика. Она не превышает четверти от всех внедренных технологий, выполняющих ключевые функции. Это управление данными о продукции, диспетчеризация, сбор информации со станков и ряд других.

По его словам, у отечественных разработчиков есть все возможности заполнить рынок такого программного обеспечения.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал срочно избавить экономику от иностранной техники и ПО. По его словам, это необходимо для обеспечения безопасности. Глава государства отметил, что после его решения начать «спецоперацию» в Украине Запад развязал против России «войну в информационном пространстве».

Путин обратил внимание на уязвимость ресурсов госорганов «для массированных кибератак». Такая ситуация сложилась, в том числе из-за того, что они используют зарубежные технологии последнего поколения, заявил президент.

При этом каким образом будет происходить импортозамещение продуктов высоких технологий, непонятно. Ранее из России ушел крупнейший производитель полупроводников в мире — тайваньская компания TSMC. Также она ввела жесткие ограничения на экспорт. Фактически под запрет попали поставки любых чипов, созданных в последние 30 лет. (moscowtimes.ru)