Премьер-министр Италии Марио Драги заразился коронавирусом, болезнь протекает у него бессимптомно. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба итальянского правительства.

Как указали в пресс-службе, вместо премьера итальянское правительство во время поездок «в Анголу и Конго, запланированных на 20 и 21 апреля», будут представлять глава МИД Италии Луиджи Ди Майо и министр по экологической модернизации и трансформации Роберто Чинголани.

Ранее Ди Майо заявил о намерениях совершить новые поездки с целью заключить соглашения в области энергетики. 11 апреля Драги совершил визит в Алжир, по итогам которого сообщил, что страны подписали заявление о намерениях развивать энергетическое сотрудничество. Кроме того, итальянская компания Eni и алжирская государственная энергетическая компания Sonatrach подписали соглашение об увеличении поставок газа в Италию.