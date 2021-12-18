«Одним из основных направлений внешней политики Грузии в 2022 году станет укрепление отношений с Азербайджаном».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, отчитываясь о проделанной за год работе.

По его словам, в центре внимания также будет развитие связей с Турцией и Арменией.

Глава правительства отметил, что Грузия будет максимально использовать имеющийся в регионе потенциал и развивать инфраструктурные проекты.

Он высоко оценил внешнюю политику страны в 2021 году: «Состоялось несколько успешных визитов в страны региона. Мы продолжаем сотрудничество в этом направлении».