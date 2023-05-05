Партия европейских социалистов, членом которой является правящая партия Грузии «Грузинская мечта», осудила выступление премьер-министра Ираклия Гарибашвили на Конференции консервативных политических действий (CPAC).

CPAC, который объединяет консервативных и ультраправых деятелей со всего мира, проходит в Будапеште при поддержке премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Партия европейских социалистов выразила возмущение тем, что Гарибашвили «прорекламировал» Орбана на форуме и назвал его настоящим защитником Европы.

«Действие премьер-министра Гарибашвили неприемлемо и ставит его вне ценностей нашей политической семьи. PES уже решила оценить статус «Грузинской мечты» в партии на ближайшем заседании руководства. Как стало ясно, это необходимый шаг после сегодняшнего вмешательства Гарибашвили», — заявила вице-президент PES Кэти Пири.

Гарибашвили и Орбан на конференции, помимо основных выступлений, публично обменялись комплиментами.

Грузинский премьер назвал Орбана “боевым христианином”. А Орбан заявил, что у Гарибашвили можно многому научиться, особенно тому, “как маленькая страна должна умудряться жить в тени России, сохраняя свои ценности”. Оба обещали хранить верность традиционным ценностям и поддерживать друг друга. (newsgeorgia.ge)