Премьер Ливана предложил способ выхода из сложившегося кризиса

Премьер Ливана Хасан Диаб в обращении к протестующим в субботу заявил, что проведение досрочных парламентских выборов может стать выходом из кризиса.

«Я вынесу на следующее заседание кабинета министров предложение о проведении досрочных парламентских выборов», — приводит слова Диаба телеканал Al Mayadeen в Twitter.

Он отметил, что правительство страны «не цепляется за власть и хочет общенационального решения для спасения» Ливана.

Премьер также сказал, что взрыв в порту Бейрута произошел 4 августа из-за коррупции.

В субботу в Бейруте протестующие требуют отставки правительства из-за взрыва, который произошел в городском порту 4 августа. Демонстранты требуют отставки правительства и реформ, пытались закидать здание парламента камнями. В результате произошли столкновения демонстрантов и полиции. Сотрудники правоохранительных органов применили слезоточивый газ и стреляли для разгона протестующих.

Демонстранты заняли здание МИД Ливана, которое сильно пострадало в результате трагедии, и штурмуют министерство экономики.

По оценкам ливанского отделения Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, в ходе протестов пострадали 120 человек. На месте столкновений работают автомобили Красного Креста и гражданской обороны.

Взрыв в районе порта Бейрута произошел 4 августа. Причиной стало возгорание 2,7 т аммиачной селитры, которая сдетонировала во время проведения сварочных работ. Фасады десятков зданий оказались разрушены и повреждены, пострадало посольство России в Ливане.

По последним данным минздрава страны, жертвами трагедии стали 158 человек, 6 тыс. получили ранения и 21 человек пропал без вести (iz.ru).