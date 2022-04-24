Премьер-министр Ливанской Республики Наджиб Микати объявил в понедельник, 25 апреля, национальный траур по погибшим при крушении судна с сирийскими беженцами у побережья Триполи (90 км от Бейрута). Об этом сообщается в распространенном в воскресенье заявлении правительственной канцелярии.

«По решению премьер-министра Микати 25 апреля объявлено днем национального траура по погибшим, находившимся на судне, которое затонуло к югу от порта Триполи», — указывается в документе.

Ранее представитель ливанской армии сообщил, что на данный момент в море обнаружены тела девяти человек, включая одного ребенка. «На берег доставлены живыми 48 человек, которым оказана необходимая медицинская помощь, точная численность беженцев, пытавших добраться до Кипра, до сих пор не установлена», — отмечалось в пресс-релизе.

Директор порта Триполи Ахмед Тамер отметил, что судно затонуло на глубине 300 метров. По его сведениям, катер, вместимость которого не превышает 30 человек, был перегружен.