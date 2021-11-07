Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми заявил, что власти страны знают имена тех, кто осуществил покушение на него в ночь на воскресенье, и пообещал, что в ближайшее время они будут задержаны, передает ТАСС.

«Мы преследуем тех, кто совершил вчерашнее преступление. Мы их очень хорошо знаем и вскоре раскроем их имена. <…> Это те, кто стремится превратить нашу страну в бандитское государство, но мы этого не позволим», — подчеркнул он на экстренном заседании кабмина, сообщается в «Твиттере» на странице канцелярии премьера.

Аль-Казыми отметил, что в Ираке есть определенные силы, которые недовольны происходящими в стране демократическими преобразованиями и борьбой с коррупцией. «Мы не позволили, чтобы страна погрузилась в региональную войну, и смогли обеспечить в ней безопасность. Мы продолжим нашу бескомпромиссную борьбу с коррупционерами, и ни один из них не уйдет от наказания», — указал глава кабинета министров.

Покушение на иракского премьера было совершено в ночь на воскресенье. Резиденция аль-Казыми, расположенная в хорошо укрепленной «зеленой зоне» Багдада, где находятся иностранные посольства и госучреждения, была атакована с помощью заминированных беспилотников. Премьер не пострадал, о чем сам сообщил в «Твиттере».

По информации телеканала «Аль-Арабия», беспилотники были направлены с территории северного пригородного района иракской столицы, примерно в десяти километрах от «зеленой зоны». В результате атаки пострадали не менее семи человек.