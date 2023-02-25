Нью-Дели настаивает на урегулировании украинского кризиса с помощью мирного процесса и готова этому способствовать, заявил премьер-министр Индии Нарендра Моди, передает ТАСС. По его словам, индийская сторона изначально занимает соответствующую позицию.

«С самого начала событий в Украине Индия настаивала на разрешении этого спора путем диалога и дипломатии. Индия готова внести свой вклад в любой мирный процесс», — пояснил Моди.

Выступая на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, он отметил, что оба государства активно взаимодействуют в некоторых сферах, в том числе в борьбе с террористами. Моди добавил, что Берлин заинтересован в ряде индийских экономических проектов.

«Благодаря кампаниям «Делай в Индии» и «Самодостаточная Индия», новые возможности открываются во всех секторах Индии. Нас воодушевляет интерес Германии к этим возможностям», — подчеркнул Моди.