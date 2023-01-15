Власти Греции собираются представить инициативу по ультраправой партии «Эллинес», глава которой в настоящее время находится в заключении, чтобы помешать ее участию в будущих парламентских выборах, заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, передает ТАСС. По его словам, он считает необходимым исключить возможность попадания в парламент «преступных организаций» по типу «Эллинес».

«Политическая система должна исчерпать конституционные возможности, чтобы преступные организации не были представлены в парламенте», — отметил Мицотакис.

Как указал премьер Греции, он призывает граждан поддержать его партию «Новая демократия» на выборах в парламент. Он также добавил, что голосование состоится в апреле или в мае.

Ранее сообщалось, что Греция собирается провести новые парламентские выборы весной 2023 года. Как отмечалось, выборы будут проведены до того, как истечет четырехлетний мандат действующего правительства.