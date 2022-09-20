Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призвала изымать у находящихся в стране россиян и белорусов огнестрельное оружие, которым они владеют по закону. По мнению политика, обладание такими средствами может угрожать национальной безопасности страны.

«Надеюсь, что с учетом сложившихся обстоятельств люди поймут, что граждане России и Беларуси с оружием на руках могут быть потенциальной угрозой безопасности Эстонии», – приводит слова премьера издание «Постимеэс».

По словам главы эстонского правительства, законопроект об изъятии оружия, принадлежащего гражданам России и Беларуси, в любом случае будет направлен в парламент. Таким образом, у россиян и белорусов будет время, чтобы добровольно сдать оружие, сказала Каллас.

Оружейные законы в Эстонии — одни из самых свободных в западном мире. Согласно данным регистра, оружие для самообороны или охоты находится в настоящее время у 629 граждан России и Беларуси, находящихся в стране. (svoboda.org)