Премьер Азербайджана обратился к населению в связи с резким ростом заражений COVID-19

Премьер-министр Азербайджанской Республики, глава оперативного штаба при Кабмине Али Асадов обратился к населению в связи с резким ростом коронавирусной инфекции (COVID-19) в стране.

Как сообщает Report, в обращении отмечается, что, несмотря на предпринятые меры, в стране резко возросло число выявленных случаев заражения COVID-19:

«К сожалению, я должен сказать, что во время недавних мер по смягчению большая часть наших граждан не следовала установленным правилам и рекомендациям изоляции. В результате, число зараженных резко возросло в последние дни.

На основании этого и по просьбе медицинского персонала оперативный штаб принял сегодня решение. Согласно решению, строгий карантинный режим будет применяться в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Лянкяране и в Абшеронском районе с 00:00 6 июня по 06:00 8 июня в связи с увеличением числа активных случаев. Соблюдение требований, указанных в решении, является обязательным.

Если заболеваемость в других городах и регионах возрастет, в этих регионах также примут строгие меры.

Министерство внутренних дел отвечает за надзор за выполнением решения.

В заключение хочу еще раз сказать, что конечной целью всех принятых мер является защита здоровья и жизни наших граждан», — заявил А. Асадов.