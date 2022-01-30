Директор департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси и спецпредставитель США по КНДР Сон Ким в воскресенье в ходе телефонных переговоров обменялись мнениями по поводу запуска ракеты, осуществленного в этот день КНДР. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что стороны договорились продолжить тесное сотрудничество для выработки подхода в этой области, взаимодействуя с властями Республики Корея.

Кроме того, Фунакоси в ходе еще одних телефонных переговоров обсудил произошедшее с представителем Республики Корея по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Но Гю Доком, подтвердив серьезную обеспокоенность Токио и Сеула действиями КНДР.

По данным Токио, КНДР 30 января запустила одну баллистическую ракету, она упала вне исключительной экономической зоны Японии в Японском море. Сведений о нанесенном ущербе из-за произошедшего не поступало. Япония в связи с запуском направила протест КНДР.