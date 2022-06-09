В рамках плановых международных учений ВС Турции «Efes-2022» в четверг выполняются боевые стрельбы по объектам условного противника.

За ходом учений на полигоне «Доганбей» в районе Сеферихисар близ Измира наблюдают министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, главы оборонных ведомств и начальники Генштабов более десяти стран мира. За учениями, в числе прочих, наблюдают представители США, Германии, Албании, Азербайджана, Австрии, Франции, Грузии, Ирака, Латвии, Македонии, Узбекистана, Венгрии, Пакистана, Косово, Казахстана, Ирака и Великобритании

Полигон, как ожидается, посетит президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

В учениях «Efes-2022» принимают участие до 11 тысяч военнослужащих, в том числе около 1100 иностранных, из 37 стран мира.

Целью учений является отработка взаимодействия подразделений различных стран мира, повышение подготовки к сценариям войны.