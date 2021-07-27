Представители азербайджанской диаспоры отправились в Шушу.

Визит наших соотечественников, проживающих за рубежом, в столицу азербайджанской культуры организован Государственным комитетом по работе с диаспорой.

Визит, осуществляемый под лозунгом «Мы в Шуше благодаря силе железного кулака», является важнейшим событием в истории азербайджанской диаспоры.

В поездке принимают участие 72 человека из 24 стран.

В рамках визита представители диаспоры посетят главную площадь Базарбашы, Джыдыр дюзю, площадь «Расстрелянных памятников», где находятся подвергшиеся армянскому вандализму бюсты выдающихся корифеев азербайджанской культуры, место подписания Шушинской декларации, имение Хуршудбану Натаван, родник «Хан гызы булагы», Гянджинские ворота (Гянджа гапысы — ворота Шушинской крепости, обращённые в сторону города Гянджи), мечети «Саатлы», «Ашагы Говхар-ага» и «Юхары Говхар-ага», и другие значимые места.

Нашим соотечественникам будет предоставлена обширная информация об истории, культуре, выдающихся личностях древней Шуши, по праву считающейся жемчужиной Карабаха, а также о строительных работах, проводимых в Шуше по поручению руководства Азербайджана.

Также запланированы встречи представителей диаспоры с военнослужащими нашей доблестной армии.(Report)