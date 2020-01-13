Представитель Хаменеи заявил, что Иран не завершил месть США за убийство Сулеймани

Иранские силы еще не завершили месть Соединенным Штатам за убийство командующего силами специального назначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Касема Сулеймани. Об этом заявил представитель духовного лидера и руководителя страны Али Хаменеи в корпусе «Аль-Кудс» Али Ширази.

«Мы еще не завершили месть врагам за убийство Сулеймани и его соратников», — приводит в понедельник его слова агентство Fars. По словам Ширази, «не обязательно, чтобы ответные действия осуществлялись только Ираном, но и фронт сопротивления, со своей стороны, будет активно мстить».

Фронтом сопротивления в Иране называют все союзные силы в регионе, задачей которых является противостояние «мировому империализму». (ТАСС)