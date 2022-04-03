Врачи прилагают все усилия, чтобы вылечить пострадавших. Лечение раненых продолжается.

Об этом заявил в беседе с журналистами исполняющий обязанности председателя правления TƏBİB Вугар Гурбанов, говоря о состоянии здоровья пострадавших в результате взрыва в ночном клубе в Баку.

По его словам, поддерживается постоянная связь с родственниками пациентов, находящихся в критическом состоянии.

«90% обращений связано с ожогами. Среди пострадавших есть и те, кто обратились по поводу травматических переломов. Им также была оказана соответствующая помощь», — сказал Вугар Гурбанов.