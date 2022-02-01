«Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича», — говорится в сообщении ЦИК.

В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата.