Спикер мажилиса (нижняя палата) парламента Казахстана Нурлан Нигматулин подал заявление о сложении депутатских полномочий, сообщила пресс-служба Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
«Установить, что в связи с подачей заявления наступило основание, влекущее досрочное прекращение полномочий депутата мажилиса парламента Республики Казахстан Нигматулина Нурлана Зайруллаевича», — говорится в сообщении ЦИК.
В связи с поступлением заявления ЦИК внес представление в мажилис о досрочном прекращении полномочий Нигматулина в качестве депутата.