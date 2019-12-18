Председатель ГЭЦ: Репетиторство используется для других целей

«Сегодня репетиторство в Азербайджане используется для других целей».

Об этом сказала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

По ее словам, есть родители, которые хотят, чтобы их дети знали дополнительные иностранные языки: «Поэтому они обращаются к репетиторам. К примеру, ученик учит в школе только английский язык, но помимо него хочет еще знать французский, поэтому обращается к репетитору. Пока есть такие случаи, будут и репетиторы».

Глава ГЭЦ отметила, что репетиторы не должны заменять школу: «Если такой процесс наблюдается, его следует предотвращать и повышать качество уроков в школе. Предотвратить деятельность репетиторов каким-либо законом невозможно».(report)