Предотвращение ужесточения карантина зависит от каждого гражданина

В эти дни каждый гражданин Азербайджана должен сделать все возможное для предотвращения роста числа случаев заражения COVID-19, чтобы это не привело к ужесточению правил карантина.

Об этом сказал Trend директор Научно-исследовательского института медицинской профилактики имени Вели Ахундова, профессор Адиль Аллахвердиев.

По его словам, одна из основных причин увеличения числа случаев заражения COVID-19 в последние дни в том, что люди расслабились после отмены ряда карантинных ограничений. Открытие объектов общественного питания, скопление людей, непостоянное использование масок тоже среди этих факторов.

«С другой стороны, в ряде стран, в том числе в Турции, распространяются новые штаммы коронавируса. Они, в отличие от известного штамма COVID-19, распространяются намного быстрее. Однако исследования не указывают на то, что эти штаммы имеются в нашей стране», – отметил профессор.

Аллахвердиев добавил, что в настоящее время в Азербайджане успешно проводится вакцинация населения. Увеличение охвата вакцинации также будет играть важную роль в предотвращении распространения вируса.