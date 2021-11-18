Обязательно следует создать совместную медиа-платформу между Грузией и Азербайджаном. Создание этого института между стратегическими союзниками и братскими странами несколько запаздывает.

Об этом Report заявил исполнительный директор телеканала TV24, политолог, заслуженный журналист Грузии Бадри Начкебия.

По его словам, несколько лет назад в рамках платформы были подготовлены и пошли в эфир несколько телевизионных программ на азербайджанском языке: «Совместная платформа в сфере медиа однозначно нужна, и чем раньше она будет создана, тем лучше. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку в реализации этой инициативы».

Б.Начкебия отметил, что первым шагом по формированию платформы может быть создание онлайн медиа-ресурса – совместного информационного агентства на грузинском, азербайджанском и других иностранных языках.

Между Азербайджаном, Турцией и Украиной уже действуют совместные медиа-платформы.