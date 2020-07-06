Правящая партия победила на парламентских выборах в Сербии

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) победила на прошедших 21 июня парламентских выборах в Сербии с результатом 60,65%. Окончательные данные голосования опубликовал в воскресенье Центризбирком Сербии.

«На 172 заседании, прошедшем 5 июля, Республиканская избирательная комиссия приняла Отчет об окончательных результатах выборов народных депутатов Народной скупщины (однопалатный 250-местный парламент). Результаты следующие: избирательный список «Александар Вучич — за наших детей» набрал 1 млн 953 тыс. 998 голосов, то есть 60,65% от проголосовавших избирателей и 188 мест в парламенте; избирательный список «Ивица Дачич — «Социалистическая партия Сербии», Единая Сербия — Драган Маркович Палма» набрал 334 тыс. 333 голоса, то есть 10,38% и 32 мандата; избирательный список «Александар Шапич — Победа для Сербии» набрал 123 тыс. 393 голоса, то есть 3,83%, 11 мандатов», — говорится в сообщении.